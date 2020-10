Cassino (FR) – Il vicepresidente provinciale di FdI, Gabriele Picano: “Bonifica immediata dei rifiuti dal sito Nocione”

Leggo con piacere che la Regione Lazio ha dato il primo ok per la bonifica del sito Nocione a Cassino autorizzando indagini geofisiche. È uno step obbligato per individuare la profondità e l’estensione dei rifiuti. Sono però preoccupato che continuino a rimanere a cielo aperto i rifiuti fatti emergere da alcuni scavi e sono diversi anni che si trovano in quello stato senza che venissero toccati e rimossi. Mi appello al Sindaco di Cassino Enzo Salera per farsi autorizzare dalla Regione Lazio per far rimuovere i suddetti rifiuti che oltre ai danni ambientali provocati stanno generando ingenti danni alla salute dei cittadini.

Comunicato stampa

