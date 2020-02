Cassino (FR) – Guida in stato di ebbrezza: denunciato 34enne del posto

In Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia deferivano in stato di libertà per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 34enne del posto. Il suddetto, intercettato e controllato mentre era alla guida di autovettura di proprietà di terzi, sottoposto ad esame etilometrico risultava con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla normativa vigente (pari a 1,49 g/l), con contestuale ritiro della patente di guida e l‘affidamento del veicolo al legittimo proprietario.Gli stessi militari, inoltre, procedevano al sequestro amministrativo di due autovetture i cui conducenti erano stati sorpresi a circolare per le strade di Cassino sprovvisti di assicurazione obbligatoria verso terzi. Ai contravventori veniva elevata una sanzione pecuniaria di euro 868 e la perdita di 5 punti sulla patente.

