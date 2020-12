Cassino (FR) – Giudice del lavoro,accoglie ricorso dell’avv. Picano e reintegra dipendente di una clinica

Il Tribunale di Cassino, sezione lavoro, con ordinanza, ha accolto il ricorso di una dipendente oss, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Picano del Foro di Cassino, licenziata da una clinica del Cassinate per inidoneità alla sopravvenuta alla mansione. Il Giudice, accogliendo totalmente il ricorso, ha ordinato alla clinica l’immediata reintegrazione della dipendente oltre al risarcimento del danno in suo favore entro le 12 mensilità oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale oltre la rifusione delle spese di lite. Si è dichiarato soddisfatto l’avv. Gabriele Picano per l’esito del giudizio.

