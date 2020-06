Cassino (FR) – Gioventù Nazionale in piazza contro i Black Lives Matter

Gioventù Nazionale Cassino, scende in piazza sabato 27 giugno, per manifestare il proprio dissenso contro la manifestazione organizzata in contemporanea dal movimento Black Lives Matter. In questo momento, fanno sapere gli organizzatori, è importante dare precedenza agli italiani, in un momento sociale delicato. Le manifestazioni organizzate dal movimento Black Lives Matter, hanno l’ intento di abolire l’ identità della nostra nazione, la nostra manifestazione invece ha lo scopo e l’ intento di tutelarli. L’ appuntamento è per questo sabato alle ore 17:00 in Piazza Nicholas Green a Cassino.

Comunicato stampa

