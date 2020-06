Cassino (FR) – Ghera (FdI): “Elaborare provvedimenti urgenti per l’occupazione FCA

L’approvazione unanime dell’OdG sulla FCA Auto durante l’ultimo Consiglio Regionale del Lazio rappresenta una tappa importantissima nel tentativo di trovare una soluzione condivisa anche con le Istituzioni al problema occupazionale che investe tutto l’indotto FIAT. Questo problema sta avendo, specialmente nel periodo post-Covid, ricadute pesantissime sul piano economico e sociale, con ripercussioni pesanti su tante famiglie. Con grande senso di responsabilità e sensibilità per il nostro territorio, il gruppo consiliare regionale di FdI ha contribuito fattivamente ad impegnare il presidente Zingaretti nei confronti del governo nazionale per l’attivazione di ogni procedura che possa scongiurare la catastrofe per il Cassinate e la provincia. Il capogruppo on. Ghera, insieme a tutti i suoi Colleghi, ha confermato la grande attenzione per questa area richiedendo la convocazione urgente delle Commissioni Sviluppo Economico e Lavoro, per elaborare provvedimenti urgenti per la salvaguardia della situazione occupazionale dei lavoratori dello stabilimento FCA Cassino Plant. Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta l’attenzione della Destra, a ogni livello, alle problematiche sociali e del mondo economico della nostra Provincia. Ringrazio quindi Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo, Antonio Aurigemma, Giancarlo Righini, Massimiliano Maselli, e Sergio Pirozzi per la disponibilità che sempre dimostrano nei confronti del Lazio meridionale. Mi auguro di poter ulteriormente contribuire insieme al mio partito alla soluzione di questo tema epocale.

