Cassino (FR) – Gabriele Picano: “Piena solidarietà al Sen. Ruspandini dopo i duri attacchi sui social”

Duro attacco di Gabriele Picano, vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Vincitorio, dirigente provinciale Gioventù Nazionale e di Maurizio Tivinio, dirigente provinciale Fratelli d’Italia, nei confronti di ANPI Ceccano e Sara Battisti dopo i post apparsi sui social contro il Sen. Massimo Ruspandini. “ANPI Ceccano ha perso una buona occasione per restare in silenzio. Si, mentre il Senatore Massimo Ruspandini è impegnato nella difesa della propria Contea invece di scivolare sulla storia ha cercato semplicemente di esprimere un proprio pensiero ed un pensiero di una comunità che a distanza di 40 anni cerca con grande forza la verità e soprattutto la giustizia. Cari “amici” di ANPI Ceccano ribadiamo che il nostro “nessuno di noi era a Bologna” è voglia di verità e soprattutto di giustizia, da sempre noi siamo vicini alle 86 vittime e dopo 40 anni mentre voi puntate il dito verso una parte politica dimenticando le vittime e le loro famiglie, il nostro è ancora una volta l’inno alla verità e alla giustizia. Alla sig.ra Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, che interviene a sproposito tramite social, invece chiediamo di farsi un vero e proprio esame di coscienza politica e di spiegare a tutti noi cittadini della Regione Lazio, ed in particolare della Provincia di Frosinone, cosa ha prodotto lei e il suo PD nel proprio mandato. Purtroppo zero. A tal proposito vogliamo esprimere massima solidarietà al Fratello, ancor prima che Senatore, Massimo Ruspandini che in questa giornata è stato attaccato in maniera gratuita forse per invidia politica o perché quando mancano contenuti è semplice attaccare chi più di tutti produce per il proprio territorio.”

Comunicato stampa

