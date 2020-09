Cassino (FR) – Furto aggravato e violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato 43enne

Nella mattinata odierna, in Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, traevano in arresto nella flagranza D.F. A, di 43anni, originario di Aversa (CE), già censito per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, in quanto responsabile di “furto aggravato” e “violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale”.Alle prime ore della mattina, i militari intervenivano presso un noto negozio di abbigliamento da cerimonia, in quanto mediante il 112 era stato segnalato un furto in atto. Al loro arrivo, gli operanti notavano allontanarsi velocemente una Fiat 500 con tre persone a bordo, seguita da un furgone, che si dirigevano a forte velocità verso il casello A1 di Cassino. La Fiat 500 riusciva a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente del furgone, vistosi raggiungere, abbandonava il mezzo dandosi a precipitosa fuga a piedi nelle campagne di una località periferica del citato centro, venendo seguito dai militari. Favorito dal buio, il prevenuto riusciva a nascondersi nella vegetazione, quando scoperto da uno degli operanti, lo aggrediva fisicamente, venendo poi bloccato grazie all’intervento dell’altro componente della pattuglia. La refurtiva rinvenuta sul furgone Piaggio, consistente in abbigliamento da cerimonia del valore di 70.000 euro circa, veniva interamente recuperata e restituita all’avente diritto.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cassino, in attesa del processo con rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati