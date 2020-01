Cassino (FR) – Furto aggravato, denunciato 46enne

In Cassino, i militari della locale Stazione, a conclusione di attività di indagine, deferivano in deferito in stato di libertà per il reato di “furto aggravato” un 46enne del luogo (già censito per reati specifici, ricettazione e resistenza a P.U.). Gli operanti acquisivano inconfutabili elementi di reità a carico del predetto circa il furto di un’autovettura perpetrato in quel centro abitato lo scorso 4 gennaio ai danni di un 62enne di Pignataro Interamna.

