Cassino (FR) – Fisioterapista non rispetta quarantena domiciliare: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, in Cassino, i militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di indagini intraprese a seguito di una segnalazione, deferivano in stato di libertà un 35enne fisioterapista dipendente di una nota Casa di cura del luogo, perché responsabile del reato di “inosservanza di un provvedimento”.L’uomo, sottoposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di Frosinone a quarantena domiciliare poichè venuto in contatto con un anziano ricoverato presso la citata struttura e poi trasferito allo “Spallanzani” il 5 marzo in quanto positivo al COVID-19, è stato notato dalla pattuglia molto lontano dalla propria abitazione.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

