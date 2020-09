Cassino (FR) – FCA, Ciacciarelli (Lega): “Bene dichiarazioni di Gorlier, ma azienda chiarisca i suoi investimenti in Ciociaria”

“Accolgo con soddisfazione le parole di Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fiat Chrysler Automobiles, il quale conferma i piani: nello stabilimento di Cassino Plant impegnati 800 milioni. Un’ottima notizia ma la società deve spiegare come intende investirli e in che modo vuole rafforzare lo stabilimento ciociaro. Cassino Plant conta 4300 dipendenti circa, e costituisce la spina dorsale dell’industria del Centro Italia. Pertanto l’azienda torinese deve essere chiara sulle sue volontà, e spiegare, inoltre, quali modelli automobilistici intenda produrre nel Cassinate, e quali siano le prospettive di mantenimento o incremento dell’occupazione per quest’area. È questo il nodo cruciale, a mio avviso, da sciogliere.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

Comunicato stampa