Cassino (FR) – Evade dai domiciliari: arrestata e tradotta in carcere

Ieri, in Cassino, personale della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Cassino con il quale disponeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, traeva in arresto una 45enne del luogo, già gravata da vicende penali reati in materia di sostanze stupefacenti, e contro il patrimonio.La predetta, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari, in data 17 giugno u.s., veniva tratta in arresto dal personale della Sezione Radiomobile per essersi resa responsabile del reato di “evasione” e, dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Cassino, veniva nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. Successivamente, il Gip dello stesso Tribunale, valutando le violazioni commesse dalla donna, emetteva il provvedimento di aggravamento della misura custodiale, disponendo che fosse tradotta presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia ove la stessa , dopo l’arresto, veniva condotta nella decorsa serata.

Comunicato stampa- foto archivio

Correlati