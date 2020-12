Cassino (FR) – E’ morto il presidente della BPC, Donato Formisano

Ci ha lasciato il presidente della Banca Popolare del Cassinate, Donato Formisano a 86 anni. E’ morto oggi pomeriggio all’ospedale Santa Scolastica, dopo il malore che lo aveva colpito il giorno di Santo Stefano.Una persona che aveva fatto crescere il territorio del cassinate e dell’intera provincia, dando un supporto alle imprese del territorio e all’associazionismo. Storico presidente della BPC e anima della stessa, che ha speso la propria vita per la crescita del territorio e dell’istituto di credito. Il presidente Donato Formisano ha lasciato un insegnamento a tutti per il suo stile di vita e soprattutto sempre vicino agli artisti e alla cultura, quando gli impegni glie lo consentivano era sempre presente alle manifestazioni culturali. Grazie presidente Donato Formisano per quello che ha fatto per il territorio.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia

