Cassino (FR) – Droga in A/1 – Scoperti dalla Polizia di Stato oltre 50 chilogrammi di Marijuana

Nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione dei reati in genere, il personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Cassino nella serata di ieri, lungo l’autostrada A/1, nel territorio del Comune di Piedimonte San Germano ha proceduto al fermo di un veicolo, un’autovettura Audi A3 con targa italiana, con il solo conducente a bordo.

Il fermato ha manifestato da subito un certo nervosismo, motivo per il quale gli agenti hanno prestato la massima attenzione nel controllo.

Nonostante la forte pioggia in atto, gli operatori hanno effettuato un accurato controllo e dalla visione del biglietto autostradale è risultato che l’uomo aveva fatto ingresso alle ore 19.45 da Valdichiana-Bettolle.

All’interno dell’abitacolo hanno notato sia sul sedile posteriore che nel bagagliaio, due piumoni arrotolati e rivestiti di cellophane ed hanno poi scoperto che al loro interno erano state occultate numerose buste di cellophane trasparenti termosaldate, contenenti sostanza stupefacente risultata poi essere marijuana, per un peso complessivo di 53 chilogrammi.

L’uomo, un albanese di 46 anni, residente in provincia di Caserta è stato arrestato e tradotto in carcere a disposizione dell’A.G. competente.

Comunicato stampa

Correlati