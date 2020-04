Tragedia in strada e precisamente in via Arno nella Citta’ Martire. Una donna di mezza età e’ stata trovata priva di vita da alcuni passanti, che hanno avvisato immediatamente i soccorsi. I sanitari hanno fatto del tutto per rianimarla ma purtroppo ogni tentativo e’ stato vano ed hanno potuto solo constatarne il decesso, probabilmente dovuto ad un malore improvviso. Sul posto i militi della Compagnia di Cassino. foto archivio

