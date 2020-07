Cassino (FR) – Denunciato 47enne per lesioni personali e due giovani per favoreggiamento personale

Nella giornata di ieri, in Cassino, i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri deferivano in stato di libertà rispettivamente un 47enne per “lesioni personali”, nonchè un 31enne ed un 21enne per il reato di “favoreggiamento personale”, tutti cittadini egiziani residenti in zona.Il 47enne, gestore di un negozio di frutta e verdura, al culmine di una lite con un connazionale alle sue dipendenze nell’attività commerciale, scaturita per futili motivi collegati all’attività lavorativa, feriva quest’ultimo al braccio sinistro con un coltello da cucina. Il malcapitato, per le lesioni subite, ricorreva alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale di Cassino venendo giudicato guaribile in gg.7 s.c.. Gli altri due, rispettivamente dipendente e cliente della suddetta attività, nel corso delle indagini svolte dagli operanti fornivano dichiarazioni mendaci sui fatti avvenuti nel negozio durante la mattina, favorendo il prevenuto, venendo anch’essi denunciati.Nell’immediatezza dei fatti, all’interno del negozio veniva rinvenuto il coltello, della lunghezza di cm. 25 circa, verosimilmente utilizzato dall’aggressore, sottoposto a sequestro.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati