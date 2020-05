Cassino (FR) – Covid 19, inosservanza del divieto imposto dal decreto: 11 persone sanzionate

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia di Cassino a sanzionare amministrativamente nr.11 persone poiché inosservanti del divieto imposto dal citato Decreto. Le stesse sono state controllate, in vari centri abitati di quel territorio, lontane dalle rispettive abitazioni o fuori dal comune di residenza, senza giustificato motivo o in assenza di comprovate esigenze. In particolare due persone venivano anche sanzionate poiché intercettate a bordo di un motociclo (già sottoposto a fermo amministrativo, veniva confiscato) e di un’autovettura, prive della copertura assicurativa, mentre il titolare di un esercizio commerciale di Sant’Elia Fiumerapido veniva sanzionato poiché effettuava la vendita di bevande per l’asporto senza indossare i prescritti dispositivi di protezione.

