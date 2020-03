Cassino (FR) – Cosilam, nominato il nuovo D.G. l’ing. Vincenzo Di Vizio

L’ingegner Vincenzo Di Vizio è il nuovo Direttore Generale del Cosilam nominato nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio che si è riunito in teleconferenza. “Dal mio insediamento il ruolo di Direttore Generale è stato ricoperto ad interim dal Vice Presidente Guido Natoni – ha affermato il Presidente Marco Delle Cese – Ha fatto un lavoro eccellente e lo ringrazio fortemente per l’impegno che ha messo nel portare avanti la struttura. Tuttavia era necessario e importante dotare l’Ente di un Direttore Generale nel pieno delle sue funzioni e presente costantemente all’interno della struttura. La scelta più naturale è stata quella di ricorrere a una figura interna che conoscesse già l’Ente, i progetti e il modo di operare. Tale scelta non poteva che ricadere sul Responsabile dell’Area Tecnico-Legale l’ingegner Vincenzo Di Vizio che nel corso di questi primi mesi di mandato è stato un valido e fondamentale punto di riferimento per tutto il Consiglio di Amministrazione. D’altra parte la natura e la mission del Consorzio è proprio quella di portare avanti progettazioni, creare opere, pensare e ideare lo sviluppo. Per questo motivo la scelta di un tecnico, che peraltro conosce a menadito l’ossatura dell’Ente, siamo convinti fosse la decisione naturale. A ciò occorre aggiungere anche l’importante risparmio economico che il Cosilam avrà con questa scelta. Infatti l’ingegner Di Vizio ha accettato di ricoprire questo ruolo rinunciando all’indennità fissa prevista dal contratto collettivo nazionale. A lui sarà riconosciuta solo una parte variabile che verrà collegata al raggiungimento degli obiettivi di risultato. Chiudo con un ringraziamento, doveroso e importante, a tutto il Consiglio di Amministrazione e a tutti gli enti soci del Consorzio che hanno fatto in modo che questa decisione fosse assunta in piena autonomia con il solo obiettivo, unanime, di adottare scelte per il bene dell’Ente”.

comunicato stampa