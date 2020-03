E’ la seconda vittima del coronavirus in poche ore, Aldo Evangelista, deceduto ieri sera al Santa Scolastica e proveniente da una Rsa.Il pensionato di 89 anni aveva già un quadro clinico complesso e il virus non gli ha dato scampo.Poche ore prima allo Spallanzi era deceduto il brigadiere capo della Guardia di Finanza in pensione, Gaetano Del Greco di 63 anni, deceduto a causa di una forte crisi respiratoria.

foto generica web