Cassino (FR) – Coronavirus, dipendende comunale positivo e altri 12 nuovi casi

Il sindaco di Cassino Enzo Salera, ha informato i cittadini che alle 14.30 di oggi gli è stato comunicato dall’Asl che un dipendente comunale è risultato positivo al coronavirus. Abbiamo provveduto ad isolare gli uffici, questo dipendente non è mai stato a contatto con il pubblico, continua Salera, abbiamo provveduto a chiudere l’ufficio ragioneria, protocollo, tributi, l’area amministrativa e gli affari legali, solo per la sanificazione di questi uffici e riprendere le attività in sicurezza.Dichiara ancora il sindaco, che dal bollettino pervenuto dall’Asl di ieri sera all 22.58, sono risultati positivi altri 12 cittadini di Cassino, siamo arrivati quindi al numero di 115, di questi solo tre sono ospedalizzati, la maggior parte sono asintomatici e gli altri con lievi sintomi sono in isolamento domiciliare.Vi raccomando sempre le precauzioni come l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e le norme igieniche per evitare la diffusione del virus.

