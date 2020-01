Cassino (FR) – Controllo del territorio nel weekend: ecco i risultati

Il Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, in occasione del weekend ha predisposto numerosi servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, di quelli in genere e del controllo della circolazione stradale sulle principali arterie della giurisdizione di competenza.

L’attività ha permesso di conseguire i seguenti risultati :

– in Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia:

Ø deferivano in stato di libertà per il reato di “rifiuto accertamento dello stato di ebbrezza” un 55enne del posto. Il suddetto, intercettato e controllato nel centro cittadino mentre era alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, si rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti mediante alcooltest. Il documento di guida veniva ritirato e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo;

Ø deferivano in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 66enne residente del luogo. Lo stesso, ricoverato presso l’Ospedale Civile di Cassino a seguito di fuoriuscita dalla sede stradale mentre era alla guida della propria autovettura, veniva riscontrato con un tasso alcolemico pari a 2,2 g/l. I militari intervenuti accertavano inoltre che l’uomo era alla guida con patente scaduta di validità, che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa ed inoltre che non era stato sottoposto alla prevista revisione periodica;

Ø segnalavano alla Prefettura di Frosinone per guida di autoveicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa auto un 41enne di Castrocielo, già censito per reati in materi di stupefacenti. Lo stesso veniva sorpreso alla guida del veicolo sprovvisto di polizza assicurativa, con contestuale sequestro ammnistrativo del veicolo per la successiva confisca;

Ø elevavano a due veicoli in sosta verbali al C.d.S. ai sensi dell’art. 193 comma 2 in quanto sprovvisti di polizza assicurativa;

– in Atina, i militari delle Stazioni di Picinisco e Piedimonte San Germano, deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” due fratelli di Settefrati di 27 e 22 anni, entrambi già censiti per analogo reato. Gli stessi, intercettati a bordo di autovettura e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di nr.3 ovuli contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di grammi 2,81 e di grammi 5,2 di “marijuana”. La perquisizione, estesa anche alle abitazioni in uso ai deferiti, permetteva il rinvenimento di ulteriori grammi 5,2 di “marijuana”, nonché di 2 bilancini elettronici di precisione” e la somma di euro 65,00, il tutto sottoposto a sequestro. Ricorrendone i presupposti di legge, gli stessi venivano anche proposti alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto dal comune di Atina per anni tre;

– in Picinisco, i militari della locale Stazione:

Ø segnalavano alla Prefettura di Frosinone per guida di autoveicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa un 42enne di Gallinaro, già censito per reati contro il patrimonio e per associazione per delinquere. Lo stesso veniva sorpreso alla guida del veicolo sprovvisto di polizza assicurativa, con contestuale sequestro amministrativo del veicolo per la successiva confisca;

Ø segnalavano alla Prefettura di Frosinone per guida di autoveicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente di guida un 17enne di Settefrati. Lo stesso veniva sorpreso alla guida del veicolo sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita;

Ø segnalavano alla Prefettura di Frosinone un 45enne di Atina in quanto alla guida della propria autovettura effettuava un sorpasso in curva ed ometteva di arrestarsi allo stop, così come previsto dagli art. 148 c. 10 e 16 e art. 145 c. 5 e 10 del C.d.S.. Allo stesso veniva contestualmente ritirata la patente di guida;

– in Sant’Elia Fiumerapido, i militari della locale Stazione, segnalavano alla Prefettura di Frosinone per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” un 31enne ed un 38enne, entrambi del luogo, poiché trovati in possesso di grammi 0,9 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, sottoposta a sequestro;

– in Sant’Apollinare, venivano predisposti pattugliamenti nelle campagne della Valle dei Santi, con la partecipazione di tre pattuglie della Compagnia. Nel corso del servizio venivano effettuati 32 controlli alla circolazione stradale ed identificate 39 persone di cui 6 extracomunitari, elevate nr. 5 contravvenzioni al C.D.S. per un importo di circa €500,00, nonché venivano controllati nr.2 locali commerciali. Inoltre nel corso del servizio veniva elevata una sanzione amministrativa ai sensi della L. 157/1992 art. 21 co.1 lett. E, sanzionato da art. 31 co. 1 lett. E) stessa Legge “Esercizio di attività venatoria in zona di divieto” perché un cacciatore facente parte di un gruppo di caccia al cinghiale veniva sorpreso nei pressi della strada principale in violazione alle normative vigenti e pertanto elevato un verbale pari ad € 203,00.

Complessivamente durante il fine settimana :

– nr. 79 persone identificate;

– nr. 64 autoveicoli controllati;

– nr. 12 contravvenzioni al C.d.S. elevate;

– nr. 10 persone controllate agli arresti domiciliari;

– nr. 3 esercizi pubblici controllati;

– nr. 10 perquisizioni personali e veicolari effettuate.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO