Cassino (FR) – Controllo del territorio: i risultati

La Compagnia Carabinieri di Cassino, in occasione del weekend pre-natalizio, ha attuato servizi mirati alla prevenzione dei reati di microcriminalità nonchè al controllo della circolazione stradale su tutto il territorio di competenza.

L’attività svolta dai militari operanti ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

in Cassino:

.i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, deferivano in stato di libertà le sottonotate persone:

– un 34enne residente a Piedimonte San Germano, per il reato di “guida in stato di ebbrezza alcolica”. L’uomo veniva sorpreso alla guida della propria auto con tasso alcolemico superiore a quello consentito, pertanto il documento di guida veniva ritirato e l’autovettura sottoposta a sequestro per la successiva confisca;

– un 31enne cittadino marocchino sempre residente a Piedimonte San Germano (censito per reati contro il patrimonio e la persona), perché responsabile di “furto” e “inosservanza al F.V.O”; il predetto veniva bloccato dal personale di un supermercato del centro di Cassino, senza aver pagato il corrispettivo dovuto per l’acquisto di una confezione di un prodotto alimentare, prelevata dagli espositori del negozio. Da successivi accertamenti, si appurava altresì che l’uomo era inadempiente alla misura di prevenzione del F.V.O. notificata a suo carico lo scorso 13 novembre dal locale Commissariato di P.S., con divieto di ritorno nel citato comune;

– un 26enne del posto (già censito in materia di stupefacenti), perché responsabile di “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per stabilire se conducesse l’auto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Difatti il prevenuto, sottoposto a controllo mentre era alla guida di un’auto, si rifiutava di sottoporsi ai menzionati accertamenti al fine di poter stabilire se conducesse il veicolo sotto l’effetto di stupefacenti. Inoltre, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di gr. 0,37 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e pertanto segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore. La patente di guida gli veniva ritirata, lo stupefacente sottoposto a sequestro e l’auto affidata al titolare;

.gli stessi militari operanti, inoltre, segnalavano alla Prefettura di Frosinone per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” un 18enne e due 17enni, tutti residenti in provincia di Caserta (il primo dei quali censito per reati contro la persona), poiché controllati nel centro di Cassino e sottoposti a perquisizione, venivano trovati in possesso di un involucro di cellophane contenente gr. 0,625 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sottoposta a sequestro;

in Villa Santa Lucia:

.i militari del Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano , deferivano in stato di libertà un 22enne (censito in materia di stupefacenti), per il reato di “guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”. Lo stesso, controllato alla guida dell’auto e sottoposto al test tossicologico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Cassino, veniva trovato sotto l’effetto di sostanze del tipo “cannabinoidi” e “cocaina”. Il documento di guida gli veniva ritirato;

in Sant’Elia Fiumerapido:

.i militari della locale Stazione Carabinieri, intervenuti a seguito di una lite in famiglia con situazione di forti dissidi tra i coniugi, provvedevano a ritirare cautelativamente le armi e munizioni ad un 44enne, da questi regolarmente denunciate e detenute.

Nell’ambito dello stesso contesto, con l’utilizzo complessivo di 16 militari ed 8 automezzi, si procedeva inoltre alla seguente ulteriore attività:

– nr. 70 persone identificate;

– nr. 60 autoveicoli controllati;

– nr. 7 contravvenzioni al C.d.S. elevate;

– nr. 10 persone controllate agli arresti domiciliari;

– nr. 2 esercizi pubblici controllati;

– nr. 10 perquisizioni personali e veicolari effettuate.

