I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al deferimento di 16 persone, non in grado di fornire valida motivazione circa la loro presenza.Tra i denunciati due uomini di 47 e 20 anni sono stati controllati mentre effettuavano jogging per le strade della città, ed in orario serale tre soggetti, di età compresa tra 20 e 39 anni, in pieno centro, mentre si intrattenevano a parlare tra di loro e fumare qualche sigaretta.

comunicato stampa