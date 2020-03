Cassino (FR) – Controllo del territorio, contrasto al diffondersi del COVID 19: in 7 denunciati

I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito 7 persone di cui 4 provenienti da paesi limitrofi, che non erano in grado di giustificare i motivi della loro presenza in loco, violando così le disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale. Per uno di questi ultimi è scattata anche la proposta di allontanamento con foglio di via obbligatorio, in quanto trovato aggirarsi in atteggiamento sospetto nei pressi di autovetture parcheggiate in una nota piazza di Cassino. Anche i Carabinieri della Stazione Capoluogo hanno deferito 6 persone, sorprese ad aggirarsi per le vie del centro abitato senza giustificato motivo ed inottemperanti alle prescrizioni imposte dal Decreto. Gli stessi militari inoltre, hanno deferito una 51enne, la quale su segnalazione dei Carabinieri di un comune della provincia di Sondrio, è stata rintracciata in Cassino sebbene le avessero vietato di allontanarsi da quel comune, per altri motivi di natura sanitaria non connessi al CODIV-19. Durante il controllo a due frutterie, hanno deferito sempre per le violazioni al DPCM, tre persone, i due titolari ed una donna, i quali sono stati sorpresi mentre servivano i clienti senza indossare mascherine e guanti, così come previsto da decreto.

comunicato stampa

