Cassino (FR) – Contrasto allla diffusione del COVID 19, barbecue condominiale in 11 denunciati

Alle ore 14:30 odierne, in Cassino, la Centrale Operativa della locale Compagnia, inviava una pattuglia della Sezione Radiomobile in via Garigliano presso il quartiere La Malfa, ove erano state segnalate alcune persone intente a cucinare carne alla griglia oltre che mangiare e bere insieme. La pattuglia ivi giunta, constatava la presenza di un assembramento di persone e visto l’alto numero dei presenti, chiedeva l’intervento di altro personale. Poco dopo giungevano sul posto, oltre che altre pattuglie dei Carabinieri, anche personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. I presenti, non volendo andare via, iniziavano ad agitarsi ed uno di loro inveiva addirittura all’indirizzo dei militari, che riuscivano comunque a riportare la situazione alla normalità senza che si verificasse nulla di grave. In totale venivano identificati 11 soggetti, tra uomini e donne, che verranno deferiti per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in relazione al D.P.C.M. 09.03.2020 – COVID 19” ed uno di questi verrà denunciato in stato di libertà anche per “oltraggio a Pubblico Ufficiale”.

comunicato stampa – foto generica web

Correlati