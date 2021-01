Cassino (FR) – Ciacciarelli (Lega): “Benvenuta Dott.ssa Imma Altrui”

“Molti amministratori si stanno avvicinando al nostro partito, il primo del Centrodestra. Il progetto del nostro contenitore regionale e provinciale è quello che vede come stella polare il radicamento sul territorio ed una organizzazione ben strutturata, ne sono la testimonianza i 24 dipartimenti regionali affidati dal nostro coordinatore regionale on. Claudio Durigon, due dei quali all’on. Francesca Gerardi ed alla dott.ssa Paola Carnevale. La Lega punta a trasferire sul territorio il grande consenso di cui gode a livello nazionale. Nelle prossime ore aderiranno tanti sindaci e consiglieri comunali, in molti hanno già sposato questa causa. Vogliamo puntare sulle donne, dinamiche e vincenti, prima in ambito professionale e poi politico. Un ringraziamento alla dott.ssa Imma Altrui, nuova responsabile dell’organizzazione del partito a Cassino, per aver scelto questo percorso, non in un momento di campagna elettorale, ed in una fase difficile segnata dalla pandemia. Sono sicuro che darà un input fondamentale. Nei mesi futuri porteremo avanti tante iniziative, nel frattempo continuiamo le nostre battaglie quotidiane per questo territorio, sulla sanità, il lavoro e lo sviluppo.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA

