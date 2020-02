Cassino (FR) – Chiusura ambulatorio trasfusionale, Ciacciarelli (Lega): “E’ vergognoso. Pazienti penalizzati”

“L’ambulatorio Trasfusionale della città martire di Cassino accoglie pazienti affetti da gravi patologie oncologiche ed ematologiche, i quali necessitano settimanalmente di essere trasfusi. Lunedì 3 febbraio sarà chiuso, lasciandolo funzionante solo per i donatori di sangue. Una vera vergogna! Chi è il responsabile di tutto questo ? Chi autorizza queste chiusure ? Chi ci rimette ? Il fatto, vergognoso, avviene a discapito dei pazienti che già sono condannati perché affetti dal loro male. Questi ultimi vanno aiutati in ogni modo a lottare, fornendo loro ogni tipo di supporto. Non mi sembra si stia facendo questo, anzi! Siamo di fronte all’ennesimo affronto ai cittadini del nostro territorio.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA