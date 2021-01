Cassino (FR) – Caira, Picano: “Portare all’attenzione del consiglio comunale il problema cimitero”

In riferimento alla dichiarazione del consigliere comunale Fabio Vizzacchero preso atto della sua informativa in merito alla presunta presenza e disponibilità per il Cimitero di Caira di numero 30 loculi disponibili a presenza salma, si chiede di portare all’attenzione del consiglio comunale atti e documenti che attestano tale disponibilità, in modo che i cittadini di Caira siano realmente edotti del reale stato delle cose. Mi auguro che non succeda più che le famiglie debbano patire che un proprio caro venga sepolto in altro cimitero.

