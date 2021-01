Cassino (FR) – Caira, Picano: “Grave carenza di loculi al cimitero”

Riportiamo di seguito il post dell’avv. Gabriele Picano, sulla carenza di loculi al cimitero di Caira.

“I miei concittadini continuano a segnalarmi la grave carenza di loculi al cimitero di Caira. Purtroppo le salme vengono portate in altri cimiteri, come in quello di Sant’Angelo in Theodice e tutto ciò sarebbe scongiurato attraverso la realizzazione di nuove celle e come avevo già detto qualche tempo fa, andrebbe ampliato il cimitero per la costruzione di nuovi posti.

Due mesi fa avevo già sollecitato la situazione sulla stampa ma da novembre ad oggi non è stato preso nessun tipo di provvedimento. Mi riferisco soprattutto ai consiglieri di maggioranza di Caira, che cosa stanno facendo per risolvere la situazione? Ad oggi ancora nulla. Spero che presto riescano ad intervenire al fine di garantire risposte ai concittadini di Caira.”