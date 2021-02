Cassino (FR) – Bimba appena nata immortalata con le manine giunte, forte simbolo di speranza

Il futuro, la nostra speranza.La campagna vaccinale è anche questo: il sacrificio e l’impegno per una nuova pagina che non sarà più una scommessa, ma una realtà certa e piena di fiducia. Questa bimba appena nata e casualmente immortalata con le manine giunte è un forte simbolo di speranza e buon auspicio.Come lei, tutti i bimbi nati al Santa Scolastica di #Cassino dall’8 febbraio in poi (giorno in cui è partita la campagna di vaccinazione #over80 in tutto il #Lazio ) portano indosso uno dei cappellini realizzati dal designer Marcello Russo assieme all’Associazione Ammuri Liberi e neopapà e le ostetriche dell’ospedale. Un modo per tenere la testolina al caldo nel contatto pelle a pelle con la mamma in sala parto, ma anche un simbolo di amore e rinascita: un fiorellino come la primula simbolo della campagna vaccinale, e un cuore.