Cassino (FR) – Arrestato 48enne del luogo per espio di pena per“estorsione aggravata in concorso e lesioni personali aggravate”

Nella giornata di ieri, in Cassino, i militari della locale Stazione Carabinieri, in esecuzione di Ordinanza di carcerazione emessa dal locale Tribunale lo scorso 11 settembre, traevano in arresto un 48enne del luogo (gia’ censito per violenza sessuale, minaccia, furto aggravato, falsificazione di monete, lesioni personali, spendita di monete false e ricettazione ed in materia di sostanze stupefacenti), dovendo espiare la pena di anni 3, mesi 3 e giorni 9 di reclusione. L’uomo, a marzo del 2019, in Cassino, si rendeva responsabile di “estorsione aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate”, reati commessi nei confronti di un soggetto del luogo a seguito di un mancato pagamento di una partita di droga.L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva associato presso la locale Casa circondariale a disposizione dell’A. G. mandante.

comunicato stampa – foto archivio