Cassino (FR) – 19enne aggredisce con calci e pugni un controllore della Cotral: denunciato

In Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto a deferire in stato di libertà per “danneggiamento aggravato e violenza ad un incaricato di pubblico servizio”, un 19enne, cittadino egiziano senza fissa dimora, già censito per analoghi reati. Nella mattinata di ieri il predetto si recava presso il capolinea Co.Tra.L di quel centro, chiedendo delle informazioni ad un controllore della predetta società circa l’orario di partenza di un pullman ed alla sua risposta che il mezzo era già partito, senza alcun motivo, lo aggrediva con calci e pugni, danneggiando successivamente anche il vetro dello specchietto retrovisore esterno di un pullman in sosta di proprietà della predetta società. L’immediato intervento dei militari operanti ha permesso di rintracciare il giovane nelle immediate vicinanze e ad espletate formalità di rito deferito in stato di libertà.

COMUNICATO STAMPA

Correlati