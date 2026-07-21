Cassino, fermato con un coltello e droga: scatta la denuncia

Continuano con determinazione i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, volti a garantire la sicurezza cittadina e a contrastare l’illegalità diffusa. Nei giorni scorsi, militari della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R. hanno deferito in stato di libertà un uomo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per detenzione di sostanze stupefacenti.I militari nel corso di un servizio preventivo per il controllo del territorio, hanno notato l’individuo percorrere in bicicletta via Solfegna Cantoni con un atteggiamento vistosamente sospetto. Fermato per un controllo di polizia, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine e residente nel circondario – è stato sottoposto a perquisizione personale. All’esito della verifica, i militari lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico, dotato di una lama della lunghezza di 9 centimetri, e di quasi un grammo (0,80 gr) di hashish. Sia l’arma bianca sia la sostanza stupefacente sono state immediatamente poste sotto sequestro.L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa sono state informate dalla Sezione Radiomobile, che procede nei confronti del soggetto. Foto archivio