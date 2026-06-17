Cassino, ferma condanna contro ogni forma di violenza: “Paola non è sola”

Un messaggio forte, chiaro e senza ambiguità arriva da Cassino: la violenza non può e non deve trovare spazio nel confronto democratico e civile. In un momento in cui il dibattito pubblico rischia talvolta di superare i confini del rispetto reciproco, cresce l’appello a difendere il dialogo e a isolare ogni forma di aggressione, verbale o fisica.

“Spetta a tutti noi, senza eccezioni, mettere all’angolo questa violenza”, si legge nel messaggio di solidarietà rivolto a Paola Polidoro. Un invito che richiama la responsabilità collettiva di scegliere il confronto costruttivo anziché il silenzio compiacente o la neutralità di comodo.

Il dissenso, anche quando acceso, rappresenta una componente essenziale della vita democratica. Tuttavia, quando il confronto degenera nella sopraffazione, perde la propria funzione e si trasforma in qualcosa che non può essere accettato né giustificato. Per questo motivo, la condanna verso ogni episodio di violenza deve essere unanime e senza distinguo.

Alla destinataria del messaggio è stato rivolto un caloroso abbraccio e un attestato di stima per il lavoro svolto a favore della comunità. “Il tuo lavoro è necessario, la tua voce è fondamentale per Cassino. Non sei sola”, conclude il messaggio, sottolineando la vicinanza e il sostegno di quanti credono nel valore del rispetto, del dialogo e della partecipazione civile.