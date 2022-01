Cassino – FDI, gli auguri di Ambrosetti per l’ingresso della Bevilacqua nel partito

Fratelli d’Italia è in crescita su tutto il territorio ciociaro. A dimostrarlo l’ultimo ingresso di peso, quello del Consigliere Comunale di Cassino Michelina Bevilacqua, cui vanno gli auguri del Consigliere Provinciale di FdI Riccardo Ambrosetti. Dichiara Ambrosetti: “Faccio i miei migliori auguri a Michelina Bevilacqua per il suo ingresso in FdI, certo del fatto che saprà portare avanti un ottimo lavoro come Consigliere Comunale nella sua Cassino e dare un contributo importante all’attività del partito su tutto il territorio provinciale. Se tanti amministratori locali in gamba scelgono di entrare in Fratelli d’Italia è anche perché il Partito esprime una classe dirigente di prim’ordine, basti pensare al grande lavoro che il coordinatore provinciale, il Senatore Massimo Ruspandini, sta portando avanti ed anche all’operatività di un dirigente locale come Gabriele Picano; a loro va il merito di aver saputo rafforzare il partito e la comunità militante che esso rappresenta con l’ingresso di elementi di grande valore. La forza di Fratelli d’Italia sta non solo nelle sue idee ma anche nelle persone che le portano avanti e che ci mettono la faccia in prima persona sul territorio”.

