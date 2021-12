Le foto trappole nella città martire sono in funzione e tra i furbetti che sono stati scoperti e multati,il primo ad essere sanzionato è stato un ex dipendente comunale. Gli agenti della Polizia Municipale quando ha guardato le foto delle fototrappole, hanno riconosciuto l’uomo che è sceso dalla macchina che prende un vecchio lavandino, lo getta in mezzo all’erba e poi lo rompe a martellate. L’ex dipendente comunale è stato multato di cento euro.

