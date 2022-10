Cassino, espio di pena: arrestato

In Cassino, i militari della Stazione di san Giovanni Incarico, in esecuzione di provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, hanno tratto in arresto un 71enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per reati finanziari commessi nell’anno 2017.

