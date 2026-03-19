Cassino – Eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo

Nella mattinata di martedi la Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto già sottoposto al regime degli arresti domiciliari in Cassino poiché indagato per reato in materia di stupefacenti.

L’aggravamento veniva disposto dall’Autorità Giudiziaria poiché, personale del Commissariato di P.S. di Cassino, aveva accertato- nel corso dei controlli effettuati- che l’uomo aveva violato le prescrizioni impostegli.

Il soggetto, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Cassino.

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