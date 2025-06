Cassino: due turisti inglesi si perdono in alta montagna durante un’escursione. Salvati dai Vigili del Fuoco

Alle ore 12:30 di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Cassino sono intervenuti in località Montecassino in alta montagna, in zona impervia per soccorrere due turisti stranieri che durante un’escursione hanno perso l’orientamento.

A seguito della chiamata al NUE 112, i vigili del fuoco hanno raggiunto la coppia di turisti inglesi percorrendo diversi Km in alta montagna e seguendo la posizione geolocalizzata dal NUE al momento della chiamata.

I turisti,ultra sessantenni, sono apparsi sin da subito in buone condizioni di salute ma, data la zona impervia e l’età dei turisti, gli stessi sono stati trasportati in luogo sicuro con imbracatura e tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali).

L’intervento da poco terminato.