Cassino: due denunciati dalla Polizia di Stato

I due uomini dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di possesso di arnesi atti ad offendere e il conducente anche di uso di atto falso. Contestate infrazioni al Codice della Strada.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino hanno denunciato due stranieri, residenti nel casertano, fermati nel corso di un controllo.

I due, a bordo di una vettura , di cui è stato accertata la mancanza di copertura assicurativa, essendo privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

I due uomini sono risultati avere a carico numerosi pregiudizi di polizia.

Nel frangente è stata anche verificata la falsità del permesso internazionale di guida esibito dal conducente.

Inoltre, a seguito di perquisizione dell’auto su cui viaggiavano, sono stati rinvenuti e sequestrati un cacciavite in metallo ed un puntale usato in genere come frangivetro.

I due fermati non hanno fornito spiegazioni circa la loro presenza nella Città Martire e pertanto, oltre alla denuncia, è scattato nei loro confronti l’avvio del procedimento amministrativo del Foglio di Via.

