Stava tornando a casa da Isernia dove lavorava all’ospedale “Veneziale”, questa mattiana, sulla statale tra Venafro e Roccavindola in prossimità del bivio per Triverno, quando ha perso il controllo della sua auto una C3 schiantandosi contro il guardarail. L’uomo A. E. 44 anni di professione infermiere,originario di Cassino, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Foto archivio