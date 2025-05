Cassino, doppia battaglia sul lavoro: sindacati pronti allo sciopero del 20 giugno

Vertenza nazionale per il rinnovo del contratto e incertezze sul piano Stellantis: cresce la tensione tra i metalmeccanici.

Cassino è al centro di una doppia vertenza sindacale che mette sotto pressione operai, sigle sindacali e istituzioni. Da un lato la battaglia per la riapertura della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, dall’altro le crescenti preoccupazioni sul futuro dello stabilimento Stellantis e del piano industriale legato a Cassino Automotive.

La mobilitazione è già in marcia. Le sigle FIM, FIOM e UILM hanno proclamato uno sciopero nazionale di otto ore per il 20 giugno, accompagnato da manifestazioni a livello regionale. Attesa un’alta adesione anche nel Cassinate e nella provincia di Frosinone, dove la tensione è palpabile. Il rinnovo del contratto, scaduto e fermo al testo del 2021, è uno dei nodi centrali. I sindacati chiedono di ripartire dalla piattaforma già definita, fondata su richieste salariali e normative, e vogliono una trattativa «senza pregiudiziali».

Ma è il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino a far salire il livello dello scontro. Dopo le mobilitazioni di febbraio, i sindacati aspettano risposte concrete sul piano industriale entro il 30 maggio. In assenza di comunicazioni ufficiali, si tornerà in piazza: il 20 giugno, oltre allo sciopero nazionale, sarà anche l’occasione per rilanciare le richieste territoriali.

Sul tavolo, le preoccupazioni legate a rumors sempre più insistenti su un possibile slittamento – o addirittura spostamento – della produzione dei modelli Stelvio e Giulia, che rischierebbe di compromettere la tenuta produttiva e occupazionale del sito cassinate. L’allarme coinvolge anche l’indotto, già duramente provato negli ultimi anni.

I sindacati parlano chiaro: «Servono garanzie vere, non solo promesse». Intanto Cassino si prepara a una nuova giornata di sciopero e protesta. La battaglia è doppia, ma l’obiettivo è uno solo: certezze per il lavoro.