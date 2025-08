Cassino, donna trovata priva di sensi in strada all’alba: è in codice rosso

Attimi di paura in via Pascoli. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale

CASSINO – Momenti di grande tensione e sgomento nelle prime ore di questa mattina, quando una giovane donna è stata trovata riversa a terra, apparentemente priva di sensi, nei pressi di viale Dante, a pochi metri da via Pascoli. A notarla, intorno alle 5:00, sono stati alcuni passanti che, temendo il peggio, hanno immediatamente allertato l’Ares 118.

L’arrivo dell’ambulanza ha generato un inevitabile assembramento di curiosi, prontamente allontanati dalle forze dell’ordine e dagli stessi soccorritori per garantire la sicurezza delle operazioni e salvaguardare la riservatezza della giovane.

Il personale sanitario ha tentato a lungo di stabilizzare le condizioni della donna, prima di procedere al trasporto d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Le sue condizioni restano riservate.

Ancora da chiarire le cause del malore o di un possibile evento traumatico. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, generando preoccupazione e apprensione tra i residenti. In molti si sono interrogati sulle condizioni della giovane e sulle circostanze in cui è stata rinvenuta.

Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, anche in relazione all’identità della donna e alle sue condizioni cliniche.

foto archivio