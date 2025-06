Cassino: donna denunciata per furto di energia elettrica

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Cassino, al termine di una rapida attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà una 28enne del luogo, già nota alle forze dell’ordine e attualmente sottoposta ad una misura alternativa alla detenzione. La donna è ritenuta responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno infatti permesso di appurare che la stessa, mediante un allaccio abusivo, si era collegata al contatore dell’energia elettrica intestato ad un 75enne pensionato, suo vicino di casa, sottraendogli indebitamente la fornitura elettrica per alimentare la propria abitazione. L’illecito è stato prontamente interrotto e la situazione riportata alla legalità. Proseguono gli accertamenti dell’Arma per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Il procedimento si trova nella fase di indagini preliminari, durante le quali l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del codice di procedura penale.