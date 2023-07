Cassino – Denunciato un 24 enne di Latina per “RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE”

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cassino hanno denunciato in stato di libertà un 24enne, originario della provincia di Latina, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, dopo essere stato fermato dai militari, al fine di sottrarsi al controllo di polizia, tentava inutilmente di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, ma veniva prontamente rincorso e bloccato. All’esito della perquisizione personale emergeva che il giovane deteneva gr. 4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana che lo stesso dichiarava di farne uso personale. A conclusione delle operazioni il 24enne veniva anche segnalato al Prefetto di Frosinone per uso personale non terapeutico di sostanza stupefacente.

Prosegue l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino nel quotidiano contrasto di ogni forma di illegalità, con particolare riferimento alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO