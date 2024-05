Cassino – Criticità Ospedaliere: Un’analisi approfondita per una sanità migliore

Il sistema sanitario del Santa Scolastica a Cassino, nonostante i suoi punti di forza, presenta diverse criticità che necessitano di essere affrontate per garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini.

La carenza di personale medico e infermieristico è uno dei problemi principali. Questo fenomeno, ha un impatto diretto sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti.

Liste di attesa: Le lunghe liste di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici sono un problema cronico che affligge il sistema sanitario italiano. Questo disagio costringe i pazienti ad attendere tempi inaccettabili per ricevere le cure necessarie, con un impatto negativo sulla loro qualità di vita e sul loro benessere psicofisico.

Per affrontare queste criticità è opportuno che le istituzioni applicano un impegno concreto per risolvere queste problematiche – continua Altrui- è opportuno intervenire per

– Potenziamento della formazione e del reclutamento del personale sanitario: È necessario investire nella formazione di medici e infermieri, aumentando il numero di posti disponibili nelle università e prevedendo incentivi economici per attrarre e trattenere il personale qualificato.

– Riduzione delle liste di attesa: Semplificare i percorsi diagnostico-terapeutici, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e promuovere la collaborazione tra pubblico e privato possono contribuire ad abbattere le liste di attesa.

Queste problematiche conclude Imma Altrui – vanno affrontate con serietà e impegno, attraverso un’analisi approfondita e un confronto costruttivo tra le diverse parti interessate, è fondamentale per garantire un futuro migliore alla sanità locale e al benessere di tutti i cittadini.

Imma Altrui Candidata alla carica di Consigliere Comunale Lista Fratelli d’Italia

COMUNICATO STAMPA