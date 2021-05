Cassino – Cosilam, proclamati i vincitori della quinta edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei

Proclamati i vincitori della quinta edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei. La cerimonia conclusiva si è tenuta questa mattina, mercoledì 26 maggio, nell’aula magna del campus Folcara e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.L’edizione 2020/2021 ha segnato il record assoluto di partecipazioni: 24 tesi di laurea (18 tesi di laurea magistrale e 6 tesi di laurea triennale). Un edizione che si è svolta dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia Covid-19.“È stata una cerimonia particolare e molto emozionante – ha affermato il Presidente del Cosilam Marco Delle Cese al termine dell’iniziativa – Questo premio nasce con l’intenzione di rendere omaggio a due importanti imprenditori del distretto del marmo come Pino e Amilcare Mattei che hanno segnato la storia di uno dei nostri distretti industriali più importanti. Ma Pino e Amilcare Mattei sono stati anche due uomini che si sono spesi tanto per i giovani ed ecco, allora, che questo premio rappresenta il miglior modo per rendere il giusto tributo. Quest’anno la partecipazione è stata molto alta e ne siamo fieri e orgogliosi, segno che questa iniziativa è sempre più radicata nel territorio. La caratteristica che ci ha particolarmente colpito è che ogni tesi di laurea presentava caratteristiche uniche nel suo genere. Visioni che andavano ben oltre il classico approccio a un lavoro di fine corso di laurea, dimostrazione di come i giovani di oggi sono la nostra vera ricchezza e di come l’Università di Cassino riesce a coltivare questi talenti che diventano, poi, le grandi eccellenze del territorio. I miei complimenti a tutti i vincitori, ma in generale a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Un ringraziamento lo rivolgo a tutti i partner di questo progetto, al Direttore Generale del Cosilam ing. Vincenzo Di Vizio che ha seguito tutta la fase organizzativa e alla commissione che ha valutato tutti gli elaborati presieduta, in rappresentanza del Cosilam, dall’ing. Simona Sarra”.Il Premio Pino e Amilcare Mattei è organizzato dal Cosilam con il supporto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, della Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Pontino, di Unindustria Cassino, del Comune di Coreno Ausonio, del Comune di Castelforte, del gruppo EcoLiri, del gruppo Autoeuropa, della Cooperativa Cavatori Coreno e dell’azienda Marmi Zola.

Al temine delle valutazioni da parte della commissione di valutazione sono risultati vincitori:

Premio al Merito – circuito lauree triennali :

