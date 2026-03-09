CASSINO, CONTROLLI STRAORDINARI DELL’ARMA DURANTE “SBARACCO & NOTTE BIANCA”: RAFFORZATA LA CORNICE DI SICUREZZA SULL’INTERO TERRITORIO CITTADINO

Nel fine settimana il territorio del Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ove è stato concordato l’intensificazione dei servizi di prevenzione nei maggiori centri urbani della Provincia.Il dispositivo attuato dalla Compagnia Carabinieri di Cassino in occasione dell’evento “Sbaracco & Notte Bianca”, che ha richiamato nel centro cittadino una significativa affluenza di persone provenienti anche dai comuni limitrofi, è stato pianificato per rispondere alle specifiche esigenze di sicurezza urbana. I controlli hanno riguardato oltre all’area interessata dall’evento l’intero territorio cassinese, con un rafforzamento dei controlli finalizzato ad assicurare una diffusa cornice di sicurezza nel centro cittadino per la tranquillità dei residenti, degli operatori economici e, più in generale, della movida del fine settimana.Il servizio è stato eseguito con l’impiego complessivo di 7 autoradio e 14 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, con pattuglie dinamiche, posti di controllo alla circolazione stradale e servizi appiedati nelle aree a maggiore concentrazione di persone. I controlli hanno interessato, in particolare, il centro cittadino, l’area dell’isola pedonale, la stazione ferroviaria e i principali punti di accesso e attraversamento urbano, secondo un dispositivo modulato per fasce orarie e calibrato sulle esigenze operative emerse nel corso della serata.L’attività di prevenzione e controllo è stata orientata al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, delle condotte connesse al degrado urbano e, più in generale, di tutti quei comportamenti idonei a turbare il sereno svolgimento della manifestazione e la tranquillità dei cittadini. Particolare attenzione è stata altresì rivolta alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela delle fasce più giovani della popolazione, anche con riguardo alla somministrazione di alcool ai minori.Nel corso del servizio sono state identificate 105 persone e controllati 80 veicoli. Inoltre sono state elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.L’operazione ha consentito di offrire una concreta e rassicurante cornice di sicurezza all’intera città in una serata caratterizzata da forte richiamo di pubblico, contribuendo a far vivere l’evento in condizioni di ordine e serenità e, allo stesso tempo, a rafforzare la percezione di sicurezza nell’intero contesto urbano. La presenza diffusa delle pattuglie ha rappresentato, ancora una volta, un presidio di legalità e vicinanza alla collettività, a conferma della costante attenzione che l’Arma dei Carabinieri dedica alla prevenzione e al controllo del territorio cassinese.I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’azione capillare e costante volta a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

