Cassino – Controlli straordinari dei Carabinieri. Ispezioni e verifiche igienico-sanitarie nel cuore della “movida” Sanzioni per 6.000 euro

Nel serata di ieri 20 febbraio, e fino a tarda notte, il territorio del Comune di Cassino (FR) è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove è stato concordato l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei maggiori centri urbani della Provincia.Il dispositivo operativo è stato attuato dalla Compagnia Carabinieri di Cassino, con l’impiego congiunto di 10 autovetture e 20 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, che hanno effettuato anche pattuglie a piedi nella zona pedonale del centro, supportati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina, nonché posti di controllo sulle principali vie di comunicazione.I controlli hanno interessato le principali aree urbane del centro cittadino e le zone della cosiddetta “movida”, ritenute sensibili per la presenza di fenomeni di microcriminalità e degrado sociale. L’attività è stata mirata in particolare al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori e della somministrazione di alcool ai minori.Nel corso del servizio sono state identificate 105 persone e controllati 80 veicoli. Sono state elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.Particolare rilievo ha assunto il controllo eseguito presso un noto bar nel centro cittadino, dove il N.A.S. ha riscontrato violazioni amministrative di varia natura, anche per la mancanza di specifica cartellonistica, elevando sanzioni per un importo complessivo di € 2.940.Inoltre è stato controllato un ristorante etnico dove sono state riscontrate carenze igienico sanitarie riguardanti anche la non corretta conservazione di Kg 10 di alimenti che sono stati sequestrati in attesa di distruzione. Anche in questo caso sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi € 3.000.Nei confronti dei titolari di entrambi gli esercizi è stata inoltrata segnalazione all’Autorità Sanitaria competente, per l’adozione di ulteriori specifici provvedimenti.L’operazione, pianificata per rispondere a specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ha garantito una presenza visibile e incisiva delle Forze dell’Ordine, rafforzando il senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza.I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’azione capillare e costante volta a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

Correlati