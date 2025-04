Cassino – Controlli dei Carabinieri: un arresto e una denuncia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Cassino (FR), in due distinte operazioni, hanno arrestato un cittadino nigeriano e denunciato un uomo del cassinate. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel centro della città ed hanno coinvolto due uomini, di cui uno già noto alle forze dell’ordine.

Nel primo caso è finito in manette un 32enne cittadino extracomunitario che il 24 marzo scorso è stato sorpreso dai Carabinieri nel centro della Città Martire, sebbene non potesse farvi ritorno per effetto di un divieto emesso dal Tribunale. La violazione, tempestivamente segnalata dai militari della Sezione Radiomobile, ha indotto il G.I.P. del Tribunale di Cassino ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione dell’inadeguato divieto di dimora. Dopo le formalità di legge, l’uomo è stato tradotto dai militari presso la locale Casa Circondariale dove rimarrà a disposizione del Giudice.

Nel secondo caso è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un 45enne del luogo che nello scorso fine settimana è stato sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche. Al rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, i militari hanno proceduto nei confronti dell’uomo sia al ritiro immediato della patente di guida, per la successiva sospensione, sia alla rimozione del veicolo per impedirgli di proseguire pericolosamente la marcia.

I due casi, seppur distinti, sottolineano l’importanza dei servizi di controllo del territorio svolti puntualmente dagli uomini e dalle donne della Compagnia Carabinieri di Cassino.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che, trattandosi di indagini ancora in fase preliminare, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

COMUNICATO STAMPA- FOTO ARCHIVIO