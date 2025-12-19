Cassino, controlli dei Carabinieri e NAS: sanzionato un locale per violazioni HACCP

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cassino, unitamente ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Latina, hanno eseguito controlli amministrativi e sanitari presso due esercizi pubblici ubicati in un’area della città particolarmente frequentata nelle ore serali e notturne.All’esito delle verifiche, uno solo dei due esercizi controllati è risultato non in regola, mentre l’altro è stato trovato pienamente conforme alla normativa vigente.In particolare, presso il locale irregolare sono state accertate violazioni amministrative, tra cui la mancanza del piano di autocontrollo basato sul sistema HACCP, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro. Nel medesimo contesto sono emerse carenze igienico-sanitarie, per le quali è stata inoltrata segnalazione all’A.S.L. di Frosinone, competente per la valutazione e l’eventuale applicazione delle prescrizioni previste dalla normativa di settore.L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, finalizzato alla tutela della salute pubblica, soprattutto nelle zone a maggiore afflusso di cittadini, giovani e famiglie.La Compagnia Carabinieri di Cassino, in vista delle prossime festività natalizie e del conseguente aumento delle presenze sul territorio, continuerà a intensificare i controlli sugli esercizi pubblici, al fine di prevenire irregolarità e garantire elevati standard di sicurezza e legalità.

